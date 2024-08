Für Thomas Kurz selbst war von klein auf klar, dass er den Familienbetrieb übernehmen wollte – in seiner Mutter, der ersten praktizierenden Tischlerin Österreichs, hatte er auch ein besonderes Vorbild. „Ich bin im Betrieb aufgewachsen, war diesem immer verbunden und wollte nie etwas anderes machen“, reüssiert der und froh ist, "einen bestehenden Betrieb übernommen zu haben – auch wenn er damals sehr klein war." Seit 2008 führt er nun die 1934 gegründete Bau- und Möbeltischlerei Kurz in Elsbethen bei Salzburg. Der auf den Sonderfensterbau und die Sanierung – u.a. in denkmalgeschützten Gebäuden in der Salzburger Altstadt – sowie den Möbelbau spezialisierte Betrieb wurde 2014 umfassend umgebaut – inklusive maschineller "Aufrüstung", unter anderem mit einem CNC-Bearbeitungszentrum. In den nächsten Jahren möchte man den Geschäftsbereich des exklusiven Innenausbaus für Privatkunden erweitern. Für all das ist man mit 16 Mitarbeiter*innen gut gerüstet, deren innerbetriebliche Karrieren Kurz ja nach Veranlagung gerne unterstützt. In den Anfängen sah die Situation noch anders aus, werkte der heute 42-Jährige doch nach der Übernahme alleine mit einem Halbtagsangestellten: "Bei so einem kleinen Betrieb haben sich damals kaum Lehrlinge beworben, außerdem hätte ich mich nicht auf die Ausbildung konzentrieren können". Aber genau das ist dem Tischlermeister ein großes Anliegen, denn "ich bin ein leidenschaftlicher Ausbilder und überzeugter Anhänger der Lehre".