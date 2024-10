Die Türen sind geöffnet

Am Freitag, dem 29. November von 14 bis 18 Uhr und am Samstag, 30. November, von 9 bis 14 Uhr lädt die HTBLVA Graz – Ortweinschule zu den Open House Tagen ein. Interessierte erhalten detaillierte Informationen zu den Ausbildungen an der Höheren Abteilung für Innenarchitektur, Raum- und Objektgestaltung (14+) sowie der Meisterschule für Tischlereitechnik und Raumgestaltung, ebenso wie über das Aufnahmeverfahren und Förderungen wie z. B. das Fachkräftestipendium. An diesen beiden Tagen stehen die Klassenräume und Werkstätten zur Besichtigung offen und man kann den Schülerinnen und Schülern direkt beim Unterricht zuschauen. Es werden auch zahlreiche Projektarbeiten ausgestellt