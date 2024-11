Erfolgreicher Austausch

Unterschiedliche Systeme

In der Schweiz ist das Wettbewerbssystem anders als in Österreich: Die Teilnehmer*innen aller Lehrjahre fertigen dasselbe Werkstück – dieses Jahr einen Zweitritt-Hocker aus Eiche mit klassischen Holzverbindungen. Das Zeitlimit beträgt einen Arbeitstag, bei bestimmten Arbeitsschritten dürfen auch Maschinen zum Einsatz kommen. Nach den Sektionsmeisterschaften in den verschiedenen Kantonen folgt die stufenweise Qualifizierung für die Schweizer Schreiner Nationalmannschaft des VSSM (Verband Schweizereischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten). Dieses Team tritt dann bei den Swiss Skills und schlussendlich bei den World Skills an. Letztere finden 2026 in Shanghai statt.