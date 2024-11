Lehrabschluss geschafft!

Insgesamt 37 Schüler und Schülerinnen absolvierten kürzlich beim Werkschulheim Felbertal in Ebenau bei Salzburg die Gesellenprüfung in den Lehrberufen Tischlereitechnik, Mechatronik und Maschinenbautechnik. "Die Lehrabschlussprüfung ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Ausbildung, die mit der AHS-Matura endet. Bereits in der Unterstufe werden die Schülerinnen und Schüler im Unterrichtsfach Technisches Werken behutsam in ein Handwerk eingeführt", informiert Direktor Mathias Burgstaller. In der Tischlereitechnik beeindruckten vor allem vier Schüler die Prüfenden mit "genialen Lehrabschlussstücken".