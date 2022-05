Am 5. Mai 2022, wurde in der Landesberufsschule Mistelbach der Landeslehrlingswettbewerb für die NÖ Landmaschinentechniker abgehalten. Innungsmeister-Stellvertreter und Berufszweigobmann Ing. Erich Reiss war als Juror den ganzen Tag im Einsatz, das Team der LBS Mistelbach sorgte für einen reibungslosen Ablauf der Großveranstaltung. Im Mittelpunkt der Bewerbe standen die Teilnehmer, die hervorragende Leistungen erbrachten. Bei der Siegerehrung am späten Nachmittag wich die Anspannung der Freude, sichtlich stolz und ergriffen lauschten die Lehrlinge beim feierlichen Abschluss den Worten ihrer Ausbildner und Begleiter. Direktor RGR Dipl.-Päd. Ing. Franz Pleil begrüßte und hob drei Voraussetzungen hervor, die alle teilnehmenden Lehrlinge mitbringen mussten: Willensstärke, handwerkliches Know-how und theoretisches Wissen.

Mit der Ausbildung haben die jungen Menschen beste Voraussetzungen, ist der Fachkräftemangel doch das herausfordernde Thema der Wirtschaft - sie sind die, die händeringend gesucht werden.