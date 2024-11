Exakt 518 Jugendliche haben an Österreichs Bauakademien die Chance wahrgenommen, sich für eine Baulehre zu präsentieren und ihr Talent unter Beweis zu stellen. Die Jugendlichen konnten an verschiedenen Stationen und in einem abwechslungsreichen Mix aus Theorie und Praxis ihr Wissen, ihre Geschicklichkeit und ihr praktisches Talent unter Beweis stellen. Außerdem bekamen die Jugendlichen die Gelegenheit, sich ein Bild von der Baulehre und den vielfältigen Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Baubranche zu machen.