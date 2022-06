Zwei der drei besten Stahlbauer kommen aus Schärding

Oberösterreichs bester Metalltechnik-Stahlbautechniker heißt Viktor Reitinger. Der 18-jährige Schärdinger, der bei der Metall Auer GmbH in Wernstein in Ausbildung steht, holte sich in seiner Disziplin den Sieg vor Lukas Reiter aus St. Thomas (Lehrbetrieb Meisl GmbH in Grein) und Andreas Reiter aus St. Roman, der ebenfalls bei der Firma Metall Auer tätig ist.