Mit Begeisterung zur Fachkraft

Die LSI Meisterklasse hat sich trotz Pandemie und den damit verbundenen Herausforderungen, innerhalb kürzester Zeit zu einem Erfolgsprojekt entwickelt. Waren es im ersten Jahr noch 67 Teilnehmende, so wuchs diese Zahl heuer auf über 100, die, aufgeteilt auf zwei aneinander folgenden Terminen, im steirischen Stainz ein abwechslungsreiches Programm absolvierten. Die LSI Meisterklasse richtet sich an Lehrlinge aller vier Ausbildungsjahre.

Sinkende Lehrlingszahlen

In diesem Jahre war die Zahl der Erstklassler erstmals geringer als noch in den Vorjahren – ein Indiz für das sinkende Interesse an einem Beruf in der Haus- und Gebäudetechnik? Die Fakten würden darauf hindeuten, denn die Zahl der Lehrlinge hat sich in der Zeit von 2010 bis 2023 von österreichweit 5.181 Lehrlingen in 2010 auf 4.367 in 2023 um -15,7 Prozent reduziert. Besonders stark waren die Rückgänge in Tirol, Vorarlberg, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark. Nur in Wien und dem Burgenland ist das Interesse an einer Lehre als Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker gestiegen. Eine Trendwende scheint nicht in Sicht. Die Zahl der Ausbildungsbetriebe in der Fachgruppe 111 der WKO hat sich per Stichtag 31. Juli im Vergleich zum Vorjahr von 4.182 Unternehmen auf 4.005 reduziert, das entspricht einem Minus von 4,2 Prozent. Die Zahl der Lehrlinge ist in diesem Zeitraum um genau die selbe Zahl zurückgegangen. Steigende Lehrlingszahlen gibt es aktuell nur im Burgenland (+5,5 %) und Kärnten (+1,3 %), an den letzten Stellen liegen Oberösterreich und die Steiermark mit einem Minus von 7 Prozent an Lehrlingen.

Und noch ein Wermutstropfen: an der LSI Meisterklasse 2024 nahm nicht ein Mädchen teil. Frauen in der Technik: auch in der nächsten Generation scheint die Attraktivität in diesen Berufen nicht ausreichend vorhanden zu sein..

Von gut ausgebildeten Fachkräften profitieren

Für die einschlägige Industrie sind Events wie die LSI Meisterklasse ideal um die Jugendlichen schon in frühen Jahren an die eigenen Produktwelten heranzuführen. Sponsoren der Veranstaltung 2024 waren Geberit, Rehau, Hilti, Würth, Poloplast, Mepa, Innotec, HSK, Hansa, Pipelife, KNV, Hansa und allen voran die mhs GmbH. Alois Mochart lud die Jugendlichen in die Wasserwelten am Firmensitz in Stainz und wusste sie in seinem Motivationsvortrag zu begeistern. Er zeigt sich überzeugt: „Diese handwerklich/technische Aufgabe ist für die Gesundheit der Menschen, da sie die Begleitung von den wichtigsten Lebensmitteln wie Trinkwasser und Atemluft beinhaltet, eine richtig tolle und wesentliche Aufgabe. Durch unser fachmännisches Gestalten, können wir Wohlbefinden und Gesundheit wesentlich beeinflussen. Durch die Umsetzung von Energie in Wärme- und Kühltechnik bringen wir Wohlbefinden zu den Menschen und gleichzeitig zu Erfolgserlebnissen und Selbstwert bei den ausführenden Technikern. Mit jeder umgesetzten Anlage haben sich die Installateure/Techniker für 25 bis 50 Jahre mit viel Wissen und Handwerkskunst nachhaltig eingebracht.“