"Die Basis hat aber bisher gefehlt - nämlich eine im Rahmen eines Lehrberufs praxisnah ausgebildete Fachkraft Sicherheitstechnik", erklärt der stv. Wiener Innungsmeister und Vorsitzende des Arbeitsausschusses Sicherheitstechnik, Christian Adamovic. Viele der notwendigen Kompetenzen wären zwar in den bisherigen Ausbildungsordnungen ansatzweise vorhanden, jedoch nicht auf die speziellen Arbeiten im Bereich Sicherheitstechnik ausgerichtet. "Mit der Ausbildung in Form eines Hauptmoduls ‚Sicherheitstechnik‘ in der Metalltechnik wird ein attraktives, vielfältiges Berufsbild geschaffen, das die Anforderungen und Bedürfnisse sowie den technischen Letztstand im Bereich der Sicherheitstechnik abbildet", so Adamovic. Diese Fachkräfte seien nach dem Lehrabschluss überaus gefragt, etwa als Montagefachkräfte im Sicherheitsgewerbe oder im Handel. Dabei hofft der Wiener Sicherheitsexperte, dass nicht nur Quereinsteiger sondern auch vermehrt Frauen diese Karriere attraktiv finden. "Der Beruf Sicherheitstechnik hat sehr viel mit Know-how zu tun und ist keine Schwerarbeit." Und nicht zuletzt liege das Gehaltsniveau in der Metalltechnik bereits in der Lehrzeit deutlich über dem Durchschnitt. Für Umsteiger wurde außerdem die Möglichkeit einer "außerordentlichen Lehrabschlussprüfung" geschaffen.