Neues Kompetenzzentrum für Fliesen, Keramik und Ofenbau

Das Ceramico-Kompetenzzentrum für Fliesen, Keramik und Ofenbau soll das facheinschlägige Know-how des Baunebengewerbes zentralisieren. Das Konzept sieht die Wahrung des traditionellen Kulturgutes vor und soll dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Kürzlich stellten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Bildungslandesrätin Daniela Winkler und die neue Direktorin der Keramikschule und Ceramico-Geschäftsführerin Anita Wolf gemeinsam mit dem Bildungsdirektor für Burgenland, Heinz Josef Zitz, und dem Bürgermeister der Gemeinde Stoob, Bruno Stutzenstein, das Konzept vor. "Mit der Bestellung der neuen Direktorin kehrt Aufbruchstimmung am Keramikschulstandort Stoob ein. Wir haben gemeinsam mit Experten ein Konzept für ein Kompetenzzentrum erstellt, mit dem Ausbildung, Produktion, Prüfstelle, Sachverständigendienst und noch einiges mehr unter einem Dach zusammengeführt werden. Als besonders wichtiger Aspekt steht die wirtschaftliche Vernetzung mit Betrieben und Kooperationspartnern im Fokus", so Doskozil. Insgesamt 18 Millionen Euro sollen am Standort investiert werden, wobei in einem ersten Schritt notwendige Sanierungs- und Renovierungsarbeiten an den Internatsräumlichkeiten vorgenommen werden sollen. Acht bis zehn Millionen Euro aus der Gesamtsumme werden auf den schulischen Bereich entfallen, die Hälfte davon finanziert das Bildungsministerium. Hierfür gebe es bereits die Zusicherung von Bildungsminister Martin Polaschek – vorausgesetzt es wird im Endausbau eine Gesamtzahl von rund 80 Schüler*innen erreicht, so Doskozil. Wolf zeigte sich diesbezüglich zuversichtlich und ziele in der Zukunft auf eine Maximalzahl von rund 200 Schüler*innen ab.