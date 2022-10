Dabei seien die metalltechnischen Berufe nicht mehr ausschließlich Männern vorbehalten. "Rund 1.000 Frauen arbeiten aktuell in der Metalltechnik", konstatiert Schinnerl. Damit zähle diese Lehrausbildung bei Frauen bereits zu den sechs beliebtesten Berufen. Mit der steirischen Landmaschinentechnikerin Julia Reicht hat es diesmal dennoch nur eine junge Frau bis zum bundesweiten Lehrlingswettbewerb geschafft. Hier scheint noch etwas Geduld angebracht.

Nicht nur der Bundesinnungsmeister, auch Gastgeber Karl Paulitsch und die (fast alle) anwesenden Landesinnungsspitzen zeigten sich angesichts der tollen Leistungen und der gelungenen Werkstücke hocherfreut. "Eine Veranstaltung wie diese ist sehr wichtig, wir wollen damit auch unterstreichen, wie wichtig Handwerksberufe sind", hob Schinnerl hervor. So mussten beispielsweise die Teilnehmer der Schmiedetechnik eine Sonnenuhr schmieden. "Die größte Herausforderung war den Schwung so zu formen, dass es nicht nur schön, sondern auch sehr sauber aussieht", erzählte der Kärntner Wettbewerbsteilnehmer Michael Wolf vom Lehrbetrieb Bergner Gebhart aus Feldkirchen. In der Kategorie Metallbau- und Blechtechnik musste ein Schwenkkran gefertigt werden. Und für die Teilnehmer der Berufsgruppe Stahlbau- und Schweißtechnik stellten die zwei geforderten verschiedenen Schweißverfahren eine besondere Challenge dar.