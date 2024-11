Schüler*innen am Werk

Gemeinsame Entscheidung

Bei der Materialauswahl orientierte man sich am Altbestand, um ein stimmiges Raumgefühl zu erzielen. So entschied man sich, zum hellgrauen Schichtstoff eine Kombination mit geölter Edelkastanie und schwarzen Akzenten zu ergänzen. Mit dem Entwurf wurden die Schüler*innen der ersten Klasse der Meisterschule für Tischlereitechnik und Raumgestaltung 2023/24 beauftragt. Nach einer umfangreichen Ausarbeitung ihrer Konzepte sowie einer Präsentation vor dem Lehrpersonal wurde gemeinsam eine Entscheidung getroffen. Schließlich entstand ein Architektenplan, der an die Entwürfe angelehnt war und für die Konstruktionsplanung an die Schüler*innen weitergegeben wurde. Im weiteren Projektverlauf übernahmen die Schüler*innen die Konstruktionsplanung, um unterschiedliche Umsetzungsvarianten aufzuzeigen. Nach einigen Werkstattblöcken hat das Produktions- und Montageteam, bestehend aus fünf Schüler*innen, das Projekt montiert und fertiggestellt.