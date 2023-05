Vom Vorausscheid zum Bewerb

Die Teilnehmer*innen können in einem von vier frei wählbaren Schweißverfahren (Lichtbogenhandschweißen, Metall-Aktivgasschweißen, Wolfram-Inertgasschweißen sowie Gasschweißen mit Acetylen-Sauerstoff-Flamme) ihr fachkundiges und praktisches Können unter Beweis stellen. Zunächst treten sie im Vorausscheid am 1. September 2023 und bei Erfolg auch beim abschließenden Bewerb am 20. Oktober 2023 gegeneinander an. Die Besten jeder Disziplin werden im Wifi St. Pölten zum "Jugend-Schweiß-Master 2023" gekürt.