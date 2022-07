Kann jedes Spengler- und Dachdeckerunternehmen die Prefa Solardachplatte verkaufen und verlegen?

Im ersten Schritt haben wir uns auf 150 Betriebe konzentriert, die wir auf dieses Produkt einschulen, um einmal eine landesweite Abdeckung zu haben. Das sind Unternehmen, die sich auch gerne mit dem Thema Solar beschäftigen. Der Großteil unserer Kunden sind ja Familienbetriebe, und da hat ein gewisser Generationensprung stattgefunden, die Jungen sind oft sehr interessierter daran, im Solarbereich auch eine Rolle zu spielen. Sie haben erkannt, dass der Solarbereich ein zukünftiges Geschäftsfeld sein kann, das am Spengler oder Dachdecker bis jetzt mehrheitlich vorbeigegangen ist. Bis jetzt waren sie höchstens dafür zuständig, Halterungen zu montieren und Vorarbeit zu leisten, dafür, dass dann ein Solateur gekommen ist und irgendwelche Module montiert hat. Und dabei immer wieder auch den Dachaufbau beschädigt hat oder es später zu enormen Folgeschäden gekommen ist. Das ist in unserem Fall nicht möglich, weil sich die neue Prefa Solardachplatte, die es in zwei Größen gibt, perfekt kombinieren lässt mit dem Standard-Produkt. Dadurch entsteht ein homogenes Bild. Und für den Handwerker so wichtig, die Solardachplatte ist zu hundert Prozent kombinierbar mit dem Original Prefa-Zubehör, sprich mit allen Systemteilen. Deswegen verursacht sie keinen besonderen zusätzlichen Aufwand bei der Verlegung. Bei der Planung sehr wohl, aber wie gesagt, in diesen Prozess sind wir zunächst mal sehr stark eingebunden.

Für den Handwerker läuft alles im bewährten Prefa-System ab, also zwei in einem, mit dem Ergebnis – und das war unser Anspruch – hier ein Hochleistungs-Produkt zu entwickeln, das allen Wetterextremen Widerstand leistet. Aber eben auch ein Produkt zu entwickeln, das dem Wunsch der Bauherren und der Architekten nach optischer Integration gerecht wird. Ein bisschen erkennt man die Solarmodule natürlich – aber viele wollen ja durchaus, dass man sieht, wenn sie Gutes für die Umwelt tun.

Können wir in Zukunft in diesem Produktbereich noch mehr von Prefa erwarten?

Wir arbeiten gerade an der Entwicklung der Solarfassadenplatte. Wir sehen dabei auch großes Potenzial bei Betriebsgebäuden, da es bei diesen weniger Durchbrechungen durch Fenster und Türen gibt. Aber auch im privaten Hausbau kann die Solarfassadenplatte optimal zum Einsatz kommen. Auf den Fassadenflächen spielt die Optik eine besondere Rolle, da man sie immer im Blickpunkt hat. Hier arbeiten wir gerade an der Einfärbung der Zellen und der Beschaffenheit des Glases, sodass die Fassadenmodule noch unsichtbarer werden. Ich denke, dass wir die Solarfassadenplatte in naher Zukunft etablieren werden.