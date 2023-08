Der Innovationsbogen Augsburg ist eines der eindrucksvollsten Neubauprojekte in der Region und soll nach Vorstellung des Bauherrn Walter Beteiligungen und Immobilien AG das modernste und innovativste Bürogebäude der Stadt werden. Diesen Anspruch trägt das von Hadi Teherani entworfene Hightech-Projekt bereits im Namen. Das über einhundertvierzig Meter lange und bogenförmige Gebäude befindet sich am südlichen Tor des neuen Innovationsparks und liegt direkt an der Schnittstelle von Universität, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Technologieunternehmen. Mit einer Gesamtfläche von 14.800 Quadratmetern erhebt sich der Innovationsbogen dort aus der Landschaft – einer blühenden Wiese – heraus.

Durchdachtes Konzept

Nachhaltigkeit ist die zentrale Leitidee des Innovationsbogens. Diese zeigt sich durch eine harmonische Einbettung in die grüne Landschaft sowie maximale Flexibilität bei der Gestaltung der Grundrisse. So sind je nach Anforderung sowohl klassische Zellenbüros als auch Open-Space-Bereiche realisierbar. Ein weiterer zentraler Baustein ist das fortschrittliche Energiekonzept. Eine auf dem Dach montierte Fotovoltaikanlage mit 99 kWp produziert Strom für die Haustechnik. Die Klimatisierung des Gebäudes wird durch spezielle Heiz- und Kühlsegel erfolgen. Außerdem arbeiten die Planer mit Fernwärme und der Kühlenergie des Grundwassers. Die großflächige Dachbegrünung sorgt für Kühlung im Sommer, speichert Wasser und begünstigt die Artenvielfalt in der Stadt. Nicht zuletzt sichern fünfundsiebzig E-Ladestationen in der Tiefgarage und über zweihundert Fahrradstellplätze eine flexible und zukunftsgerechte Mobilität.