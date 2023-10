Die Aussichten am Bau sind düster – so düster wie schon lange nicht mehr: Im dritten Quartal 2023 ist der Auftragsbestand im Baugewerbe um 18,7 Prozent zurückgegangen. „Seit 2011, seit dieser Indikator abgefragt wird, haben wir noch nie einen Rückgang der Aufträge in dieser Höhe beobachtet“, meint Christina Enichlmair von KMU Forschung Austria. Und eine Trendumkehr ist laut Enichlmair nicht in Sicht. Der Ausblick auf das vierte Quartal hat sich sogar noch weiter verfinstert: Laut KMU Forschung Austria rechnen im Segment „Baugewerbe und Kunststoffverarbeiter“ 50 Prozent der Unternehmen mit einem weiteren Umsatzrückgang, während nur zehn Prozent einen Anstieg erwarten. Der Saldo, so Enichlmair, liege also bei minus 40 Prozent. Den gleichen Wert von minus 40 Prozent hat sie für das Bauhilfsgewerbe erhoben. Im Holzbau liegt er sogar bei minus 60 Prozent.

Angesichts dieser Zahlen hatten Wirtschaftsforschungsinstitute und Wirtschaftskammer in den vergangenen Wochen vehement ein rasches Handeln der Politik gefordert. Sie wurden erhört – jedenfalls in Ansätzen: Die Bundesregierung hat umfangreiche Maßnahmen angekündigt, um die schwächelnde Konjunktur zu beleben. Dazu gehören ein drei Milliarden Euro schweres für den Bau. Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ, zeigt sich erleichtert: „Der Einbruch der Baukonjunktur trifft das gesamte Handwerk und Gewerbe massiv, da das Baugewerbe und seine nachgelagerten Branchen für 55 Prozent des Umsatzes im Gewerbe und Handwerk stehen. Deshalb begrüßen wir sehr, dass sich die Regierung sehr rasch für den von uns geforderten ‚Booster‘ für den Bau entschlossen hat.“

Das Baupaket setzt den Hebel an mehreren Stellen an – von der Sanierungsoffensive über die Verlängerung der Schwellenwert-Verordnung bis hin zur Ankurbelung von öffentlichen und grünen Bauinvestitionen. Scheichelbauer-Schuster: „Wenn dieses Paket nun rasch in die Umsetzung kommt, kann das neben dem gewünschten Konjunkturimpuls auch einen Anschub zum Erreichen der Klimaziele bewirken.“