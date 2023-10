Das LeopoldQuartier Office in Wien hat die Baubewilligung erhalten. Das Bürogebäude ist Teil des von UBM Development entwickelten LeopoldQuartiers, Europas erstem Stadtquartier in Holzbauweise. Das am Wiener Donaukanal gelegene Objekt bietet auf neun Büroetagen insgesamt 21.500 Quadratmeter Mietflächen.