Structur Health Monitoring (SHM), was wie ein Gesundheitscheck klingt, ist auch einer. Jedoch bezieht sich die Gesundheit nicht auf jene des Menschen, sondern auf Gebäude, Maschinen oder Fahrzeuge. SHM ist eine Methode um strukturelle Veränderungen, Schädigungen oder kritische Beanspruchungszustände bereits frühzeitig zu erkennen und zu analysieren. An der TU Graz hat man sich mit dem Forschungsprojekt PreMainSHM zum Ziel gesetzt, das Bauwerksmonitoring durch vernetzte Systeme auf eine neue Ebene zu heben. Das Zusammenwirken verschiedener Systeme soll weiterentwickelt und in ein cloudbasiertes, skalierbares und zugleich hochgradig effizientes und praxistaugliches System integriert werden, wie von Seiten der Technischen Universität betont wird.