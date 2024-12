Bericht zeigt: Neubau weiter rückläufig

Zahlen im Detail

Dieser landesweite Trend macht auch vor der Bundeshauptstadt Wien nicht halt. Von rund 17.000 fertiggestellten Wohnungen im Jahr 2023 werde heuer ein Rückgang auf 15.300 Einheiten prognostiziert, auch das wäre ein Minus von 10 Prozent. In den Folgenjahren soll auch dieser Rückgang wesentlich höher werden. Es werde für 2026 ein Rückgang von bis zu 40 Prozent erwartet und - aus heutiger Sicht - dann in den folgenden Jahren bis zu 80 Prozent. Aktuell würden die Bauarbeiten der Immobilienentwickler vermehrt an den Stadtrand verdrängt: Mit 18,55 fertiggestellten Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner findet laut einer Presseaussendung die höchste Bauaktivität im Bezirk Donaustadt statt. Ebenso wird darin behauptet, dass neben größeren Stadtentwicklungsgebieten im zweiten und dritten Wiener Gemeindebezirk die Quote ebenso hoch in den Außenbezirken 14, 21 und 23 liegt. Relativ gering sei sie in den inneren Bezirken, die Innenentwicklung - also die Sanierung und die Wohnraumschaffung in der bereits bebauten Stadt - werde vernachlässigt.