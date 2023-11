Im städtischen Bereich wird verstärkt das Schwammstadt-Konzept umgesetzt. Dabei leitet man Regenwasser gezielt zu einem Baum. Unterhalb des Baumes errichtet man große Schotterkörper mit einem Volumen von 25 Kubikmetern, in denen das Wasser gespeichert werden kann. Das Substrat unter der Oberfläche funktioniert wie ein Schwamm – daher der Name. Auf diese Weise gelingt es, Bäume in der Stadt am Leben zu halten und ihre Funktion als natürlich Klimaanlage zu nutzen. „Bäume beginnen ab einem Alter von 20 Jahren für das Mikroklima zu wirken. In den Städten sterben sie aber meistens mit 10 Jahren“, so Christopher Peiritsch von ACO Österreich, einem Unternehmen, das sich auf Entwässerungstechnologien spezialisiert hat.

Keine Versiegelung

Die Spezialität von LibertyDotHome ist der Bau von Häusern ohne Bodenversiegelung. Das erreicht das junge Unternehmen aus Oberösterreich durch den Einsatz von Erdschrauben. Die Funktionsweise ist einfach erklärt: Man fertigt eine Holzbodenplatte als Fundament, bringt eine Humusschicht auf, modelliert einen Schotterkoffer und schraubt dann die Erdschrauben ins Erdreich. Abschließend wird die Holzplatte auf die Schrauben montiert, sodass sie 10 bis 15 Zentimeter Abstand zum Erdreich hat. Der Effekt: Die Erde bleibt frei. Sie bekommt Luft, und das Regenwasser kann weiter einsickern. Laut Geschäftsführer Markus Hörmanseder haben die Oberösterreicher „bislang knapp 20 Projekte umgesetzt“ – zumeist Tiny Houses und Einfamilienhäuser mit Bodenplatten bis zu 100 Quadratmetern.

Thomas Hoppe, Sprecher des Verbands der Ziviltechniker- und Ingenieurbetriebe (VZI), ist davon überzeugt, dass seine Berufskolleginnen und Kollegen ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zu einem effizienten Umgang mit der Ressource Boden leisten kann: „Als Planer*in hat man die Verpflichtung, den Bedarf zu klären und dann die Nutzfläche zu optimieren. Nur das was man braucht, sollte man herstellen.“ Zu einer intelligenten Planung gehört seiner Meinung nach zudem, Gestaltungsspielraum für eine andere Nutzung eines Gebäudes in der Zukunft zu ermöglichen: „Denken Sie an einen Kindergarten im Zentrum einer Gemeinde. In 40 Jahren, wenn die Gemeinde nicht mehr wächst, könnte man den in ein Altersheim umwandeln – ohne weiteren Boden zu verbrauchen.“