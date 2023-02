"Der KI fehlt es an Hausverstand"

Schon lange wurde nicht mehr so intensiv über die Künstliche Intelligenz (KI), deren mögliche Anwendungen sowie auch Risiken gesprochen wie in den letzten Monaten. Zu verdanken ist dies der Veröffentlichung sowie der uneingeschränkten Nutzung der KI ChatGPT. Auch in der Baubranche werden KI-basierte Lösungen ein immer wichtigerer Faktor. Die Hoffnung ist groß, dadurch vor allem in Sachen Effizienz und Automatisierung von Prozessen entlang des Lebenszyklus von Gebäuden große Fortschritte machen zu können. In diesen Anwendungsgebieten sieht Günter Klambauer vom Institut für Machine Learning der Johannes-­Kepler-Universität Linz auch die Stärken von KI. An den digitalen Bauleiter glaubt er hingegen noch nicht, gewisse Schlussfolgerungen können in seinen Augen nur von Menschen gezogen werden. Noch zu­­mindest.