Digital gesteuert, logisch umgesetzt

Von digital bis Echtzeit

Für das Projekt Vio Plaza setzte Zeppelin Rental bereits in der Einsatzplanung auf BIM. Im virtuellen Zwilling einer Baustelle kann der Einsatz von ­Maschinen und Geräten geplant werden, dazu stellt das Unternehmen bereits zahlreiche digitale Modelle in einer Bibliothek zur Verfügung. Den Vorteil dahinter veranschaulicht die Baustelle in Meidling. Zwei Bauaufzüge sollten den reibungslosen Transport von Materialien in sämtliche Etagen des 60 Meter ­hohen Turms gewährleisten. "Mithilfe der Modellierung können Anschlagpunkte in der Fassade leichter ausgemacht werden", erklärt Müller über die so erfolgte Planung. Die Abstimmung mit dem Fassaden­bauer wurde dadurch deutlich erleichtert. Rasch war ersichtlich, an welchen Punkten eine Verankerung möglich war. Eine Einmast-Transportbühne wurde vorab umgebaut, um das Be- und Entladen an der richtigen Seite zu ermöglichen.