Interview: Diisocyanate – die wichtigsten Fragen und Antworten

Norbert Neuwirth von der AUVA, Abteilung Unfallverhütung und Berufskrankheitenbekämpfung, Wien, beantwortet in aller Kürze die wichtigsten Fragen zu Diisocyanaten und deren Verwendung.

Kurz erklärt: Was sind Diisocyanate?

Norbert Neuwirth: Diisocyanate sind reaktive chemische Verbindungen, die weit verbreitet in vielen Bereichen zu finden sind. Diisocyanate ergeben etwa zusammen mit speziellen Alkoholen PU-Schäume (Polyurethane).

Wie erkennt man, ob verwendete Produkte Diisocyanate enthalten?

Entweder im Sicherheitsdatenblatt in Abschnitt 3 oder am Gebinde muss, wenn die Konzentration an sogenannten Monomeren 0,1 % übersteigt, ein Hinweis zu finden sein, dass ab August 2023 spezielle Schulungen vor dem Einsatz absolviert werden müssen.

Kann man sich auf die Kennzeichnung verlassen?

Hier gilt, wie auch in sonstigen Lebensbereichen, der Vertrauensgrundsatz.

Gibt es in den einzelnen Produktgruppen ausreichend Möglichkeiten auf Produkte ohne Diisocyanate auszuweichen?

Ein Ersatz ist wahrscheinlich in vielen Bereichen sehr schwer möglich, aber die Produzenten arbeiten daran, die Konzentration an den Monomeren weiter zu reduzieren. Dies führt zu weniger Belastung der Atemluft.

Bieten Hersteller von betroffenen Produkten Schulungen an?

Die Hersteller sind verpflichtet, solche Schulungen anzubieten. Viele Hersteller vergeben schon Gratis-Zugangscodes zu einer Online-Plattform, auf der man eine Schulung absolvieren kann.

Wer muss eine Schulung absolvieren?

Jede*r berufliche Verwender*in – also nicht nur Arbeitnehmer*innen, sondern auch Selbständige – müssen diese Schulung machen, wenn sie nach dem 24. August 2023 weiterhin Diisocyanate mit einem Gehalt an mehr als 0,1 % einsetzen wollen.

Was sind die Inhalte der Schulung?

Die Inhalte sind in der Verordnung (EU) 2020/1149 geregelt und die Schulung deckt klassische Fragen einer guten Unterweisung und ein paar zusätzliche Details ab. Dazu gehören etwa: chemischen Eigenschaften der Diisocyanate; Toxizität (einschließlich akuter Toxizität); Arbeitsplatzgrenzwerte; Ursachen von Sensibilisierung; Geruch als Indikator für Gefahren; Risikorelevanz der Flüchtigkeit; Viskosität, Temperatur und Molekulargewicht von Diisocyanaten;

Wo können die Schulungen neben den Online-Angeboten der einzelnen Hersteller absolviert werden?

Die Schulungen kann man über die Online-Plattform safeusediisocyanates.eu sowie bei manchen Trägern der Erwachsenenbildung absolvieren. Die AUVA hat leider nur mehr wenig Kapazitäten für die Schulungen. Auch Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsmediziner*innen, Sicherheitsvertrauenspersonen und sonstige Fachleute dürfen die Schulung unter bestimmten Voraussetzungen durchführen.

In welchen Abständen ist die Schulung zu wiederholen?

Die Schulung muss alle fünf Jahre durchgeführt werden.

Wer überprüft die Einhaltung der neuen Vorschriften?

Da die REACH-Verordnung in das Chemikalienrecht fällt, ist für den Vollzug die Chemikalieninspektion zuständig.

Was passiert, wenn Verarbeiter*innen ab 24. August 2023 keine Schulungsbestätigung vorweisen können oder sich nicht an die Vorschriften im Umgang halten? Wer haftet?

Verwender*innen halten sich dann nicht an eine chemikalienrechtliche Schutzvorschrift und die Strafhöhen sind im Chemikaliengesetz geregelt. Es haften die für den Betrieb Verantwortlichen.