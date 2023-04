Als erster Bauträger Europas nutzt die Süba AG Windkraft um ihre Baustelle autonom mit grünem Strom zu versorgen und so den CO 2 -Ausstoß bereits während der Bauarbeiten zu minimieren. Die modularen Windkraftanlagen stammen vom Berliner Climate Tech Unternehmen Moewa, einem Spin-off der Technischen Universität Berlin, und wurden gemeinsam mit der Süba erstmals beim Wohnbauprojekt „Das Koloman“ in Stockerau in Betrieb genommen.

"Wir wollen unsere Baustellen nachhaltiger, innovativer und noch klimaschonender betreiben. Ich freue mich, dass wir als erster Bauträger Europas Windturbinen auf einer Baustelle einsetzen und damit den nächsten Meilenstein in Richtung Energieunabhängigkeit und CO 2 -Neutralität setzen", sagt Heinz Fletzberger, Vorstand der Süba AG.