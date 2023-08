Facelift vom Feinsten

Leben und leben lassen

Mit dieser Methode, die neuen Elemente komplett vor die vorhandene Fassade zu bauen, ist es Rubner Holzbau gelungen, mit einer eigenen vorgesetzten Schale die Eigenschaften der Schulgebäude zu optimieren ohne den Bestand, der in fast allen Fällen wenig belastbar war, zu sehr in Mitleidenschaft zu ziehen. Die Fassadenstruktur mit all ihren Öffnungen wurde vom Bestand übernommen, um keine weiteren Umbaumaßnahmen zu erfordern. Einzig müssen einige Innenwände zur neuen Fassade hin ergänzt werden. Der wesentlichste Punkt war die minutiöse Vorbereitung, um dieses Projekt so abwickeln zu können: Die Ingenieurholzbau-Spezialisten von Rubner in Augsburg erarbeiteten in Abstimmung mit den Planern das Fertigungs- und Montagekonzept, verantworteten die Produktion, den Transport aller Bauelemente mit nur 13 Lkw-Fuhren sowie die Montage der kompletten Gebäudehülle.