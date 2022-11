Fischer setzt auf Robotik und IoT

Ein anderer Zukunfts-Megatrend, den Fischer ab sofort mitgestalten will, ist das Thema Robotik. Gerade bei repetitiven Arbeiten wie zum Beispiel beim Bohren einer großen Anzahl an Löchern könne Robotik den Menschen deutlich entlasten, erklärt Christian Greicha, Geschäftsführer von Fischer Austria. International machte man sich auf die Suche nach einem passenden Technologiepartner und wurde in Wien fündig. Bereits 2021 machte das Start-up Baubot, das 2017 von den TU-Studenten Herwig Hengl und Saban Keskin gegründet wurde, auf sich aufmerksam, als es mit seinem Roboter direkt auf der Baustelle Betonpflastersteine druckte. Seit 2022 hält Fischer eine Mehrheitsbeteiligung an dem österreichischen Start-up. Das Ergebnis der Zusammenarbeit ist Fischers Bohr- und Befestigungsroboter Baubot, der neben der vollautomatischen Bohrlocherstellung auch die Installation der Befestigungslösungen übernehmen soll. Besonders bei Großprojekten mit vielen Bohrungen wie z. B. im Bereich des Tunnelbaus oder der Brückensanierungen soll der Baubot künftig seine Stärken ausspielen. Bei einem Pilotprojekt in einem Tunnel soll der 1,2-Tonnen-Roboter so viele Löcher mit Dübeln versehen haben wie fünf Bauarbeiter in derselben Zeit. "Oft ist ja die Sorge, dass Roboter den Menschen Arbeitsplätze wegnehmen. Aber am Bau fehlen diese Arbeitskräfte erstens sowieso, und zweitens können die Arbeiter dank des Baubots in der Zwischenzeit anspruchsvollere und körperlich weniger belastende Aufgaben übernehmen", betont Greicha.