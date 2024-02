Dies werde sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern – „abgesehen natürlich von Einflüssen und Verschiebungen zwischen den Anwendungsgebieten, die sich durch Wirtschaftslage, Politik oder auch dem Wetter ergeben“. Aktuell erlebe der Bausektor zum Beispiel „einen Einbruch durch die schlechte Wirtschaftslage, Stichwort Winterbauheizung oder Estrichtrocknung“. Andererseits würden durch die Energiewende vorangetriebene Anlagentauschprojekte zunehmend ein Thema. „Wir überbrücken hier zum Beispiel eine Vielzahl mehr an Fernwärmeprojekten, wie es noch vor fünf Jahren der Fall war. Sei es beim Überbrücken von Ausfällen oder Redundanz für Notfälle bis hin zu Wartezeiten, wenn die Altanlage außer Betrieb genommen werden musste und der Neu-Anschluss teils erst Jahre später geplant ist.“

Aktuell liege zudem ein Fokus auf der Entwicklung alternativer Brennstoffe, für vor allem hochleistende Anlagen, wie Dampf- und Heißwasseranlagen. „Theoretisch können diese zwar bereits jetzt mit pflanzlichen Ölen betrieben werden, hier gibt es jedoch noch viel in die Rahmenbedingungen hinsichtlich Verfügbarkeit und Preisgestaltung zu investieren sowie in die Verfügbarkeit von sauberen Stromlösungen, damit am Ende nicht nur das Öl an sich, sondern auch die Herstellung desselbigen CO2-neutral erfolgen kann.“ Energy Mode profitiere in dem Bereich „bereits jetzt von starken Partnerschaften“, durch die das Unternehmen beispielsweise in der Lage sei, „auch Heizcontainer auf Rapsöl-Basis oder Elektro-Dampfkessel für kleinere Anwendungen“ anbieten zu können. „In Eigenentwicklung haben wir aktuell ebenfalls ein paar Projekte am Start, die in die Richtung pflanzlicher Betriebsstoffe gehen werden. Außerdem sind wir in den vergangenen zwei Jahren vermehrt mit unseren mobilen Wärmepumpenlösungen auch für untypische Projekte an den Start gegangen, z.B. in der Winterbauheizung.“

Durch den zunehmend weit verbreiteten Einsatz von Wärmepumpen sei auch im Bereich der Ausfallversorgung „zu erwarten“, dass sich hier in den nächsten Jahren neue Wege auftun würden. „Unabhängig davon, dass sich auch beim Thema Estrichtrocknung dahingehend etwas tun wird, da Wärmepumpen hier nur bedingt einsatzfähig sind und somit selbst bei bereits installierter Anlage im Neubauprojekt auf eine mobile Lösung für die Estrichtrocknung zurückgegriffen werden muss.“ Unabhängig von Technik, Politik und Umwelt spiele für Energy Mode aber noch ein weiterer Faktor eine wesentliche Rolle - „wir haben uns in den vergangenen Jahren sehr stark zum Problemlöser entwickelt.“ Seien es vor nicht allzu langer Zeit noch vorwiegend „Standardlösungen“ gewesen, bei denen zu mobiler Energie gegriffen wurde, etwa ein klassischer Heizungsausfall oder Notfall, würden mittlerweile viele Projekte durchgeführt, „bei denen wir bereits im Vorfeld sehr intensiv eingebunden sind, bei denen zwar vielleicht das Produkt am Ende eine Standardlösung ist, der Weg dorthin jedoch zum Beispiel über spezielle Schlauchverlegungen, Abwärmetransporte oder Einbau von Sondermodulen geführt hat“.

Zudem kämen Projekte zum Einsatz von IoT-Technik in der Fernüberwachung, Tankalerts und Öl-Management. „Wir sind davon überzeugt, dass diese weichen Faktoren wie Beratung und Service in Zukunft eine noch größere Rolle spielen und wieder in den Vordergrund rücken werden.“

Blickpunkt Nachhaltigkeit

Als -laut eigenen Angaben - einer der ersten Anbieter in Deutschland und Österreich bietet indes Mobil in Time Deutschland in ihrem Portfolio nun mobile, wassergeführte Pelletanlagen an. Damit werde dem wachsenden Trend und der Nachfrage von ökologischen Heizsystemen stärker nachgekommen. Vorteil dabei sei, dass die verwendeten, „A1 Qualität“ entsprechenden Pellets aus lokal nachwachsenden Rohstoffen produziert und dadurch einfacher transportiert, gelagert und verbrannt werden könnten.