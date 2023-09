Im Angesicht der malerischen Schweizer Alpen transportiert die Flotte der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) Jahr für Jahr über 1,2 Millionen Passagiere auf dem Zürichsee. Doch was steckt hinter der Idylle? Ein modernes Gerüstsystem von Peri sorgt dafür, dass die Juwelen der Flotte – von denen eines sogar unter Denkmalschutz steht – sicher und effizient gewartet werden können.

Die Flotte, bestehend aus 17 Schiffen, muss jährlich 360.000 Kilometer zurücklegen und bedarf in­tensiver, regelmäßiger Wartungsarbeiten. Bis 2020 setzte die ZSG ein 20 Jahre altes, konventionelles Gerüst­system ein, das inzwischen die gestiegenen Sicherheitsanforderungen nicht mehr erfüllen konnte. Die Antwort fand man in dem Gerüstsystem Peri-Up-Fassadengerüst, das mit seiner modularen Bauweise sowohl Flexibilität als auch Sicherheit verspricht.

Mit insgesamt 24 Tonnen Material, das nur 84 Quadratmeter Lagerfläche benötigt, wird nun fast die gesamte ZSG-Flotte instand gehalten. Dazu gehören Namen wie MS Stadt Rapperswil, MS Forch und natürlich auch die MS Stadt Zürich – das älteste Dampfschiff des Zürichsees, das seit 1909 den See befährt und unter Denkmalschutz steht.

Ein weiteres Highlight sind die 3D-Peri-CAD-Pläne, die für jedes Schiff individuell erstellt werden. Diese erleichtern die Montage und bieten klare Orientierung für die Wartungscrew.