Der Anerkennungspreis ging an den Pavillon Umhausen in Tirol. Da es an den Beton keine Anforderungen hinsichtlich Wärmeschutzes, Luftdichtheit etc. zu erfüllen gab, fiel die Entscheidung auf Stampfbeton. Die Herausforderung aus technischer Sicht war die gewählte alte Bauweise mit unbewehrten Stampfbetonwänden in Kombination mit der über eine große Spannweite freitragenden Stahlbetondecke.