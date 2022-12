Habau kauft deutsche Schick Group

"Mit diesem regionalen Meilenstein im Rahmen der Akquisitionsstrategie in der Bundesrepublik Deutschland wird eine über Generationen etablierte Baugruppe nun ein weiterer ‚part of the family‘ und manifestiert unsere Position in Deutschland eindrucksvoll“, so Habau CEO Hubert Wetschnig.

Die Schick Group greift auf eine 115-jährige Erfahrung in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Industriebau, Betonfertigteilbau sowie Agrarbau zurück. Mit Standorten in ganz Deutschland besteht die Schick Group aus den Bauunternehmen Anton Schick, Burger Bau und Schick Industriebau. "Überzeugt hat uns letztlich die Akquisitionsphilosophie des Erwerbers, der die Selbständigkeit von erworbenen Unternehmen schätzt und lebt“, so der alleinige Anteilseigner und Veräußerer, Anton Schick.