Meine Herren, wie stark hat die Künstliche Intelligenz die Bauwirtschaft bereits verändert? Oder anders gefragt: Gibt es schon eine Disruption? Wie sehr sind etablierte Marktteilnehmer und Produkte durch die KI bedroht?

Klemens Haselsteiner: Eine klassische Disruption sehe ich noch nicht. Das wird auch nicht so schnell gehen. Die Dienstleistung, die wir erbringen, ist an einem lokalen Standort gebunden. Wir bauen lokal. Das kann man nicht an eine App auslagern.

Hubert Rhomberg: Ich gebe Klemens recht, die Branche ist noch nicht so weit. Aber die Disruption wird kommen – bei den Prozessen oder in Teilen der Wertschöpfungskette sehen wir das schon heute. Und sie muss kommen. So, wie der Bau mit Ressourcen und CO 2 -Emissionen umgeht, kann es nicht weitergehen.



Kann man sich als Bauunternehmen noch weigern, KI einzusetzen?

Haselsteiner: Stand heute funktioniert das noch, weil es viele tun. Unsere Branche ist sehr heterogen und kleinteilig strukturiert. Ich halte es allerdings nicht für ratsam, die KI auf Dauer zu ignorieren.

Rhomberg: Wir merken, dass es für das durchschnittliche Bauunternehmen ohne digitale Kompetenzen schwieriger wird. Wer digital unterwegs ist und das Partner*innen und Kund*innen anbieten kann, ist mittlerweile im Vorteil.



Kann man den wirtschaftlichen Nutzen der KI in der Baubranche schon jetzt nachweisen?

Haselsteiner: Ja, kann man! Es ist kein trivialer Prozess, aber es ist möglich. Ich bin kein Fan davon mit Innovation erst zu beginnen, wenn man den Nutzen schwarz auf weiß und genau belegen kann – denn man verliert wertvolle Zeit, die man nicht hat. Wir sind damit also selbst noch nicht so weit, wie wir gern wären. Wenn wir von Innovation sprechen, müssen wir auch auf den wirtschaftlichen Faktor schauen: Was kostet es mich und was wird es mir langfristig bringen.

Rhomberg: Die zusätzlichen Kosten bekommen wir von den operativen Kolleg*innen schnell aufgezeigt. Unser Ansatz ist da aber auch eher, sie sehr früh einzubinden, zum Beispiel in Form von Prototpying, und über verschiedene Digitalisierungsprojekte zu überzeugen, bei denen sie einen unmittelbaren Nutzen erfahren.