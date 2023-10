Haus als "Wärme Tesla"

Bernd Vogl, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds, betonte in seiner einleitenden Keynote die Wichtigkeit der Vorstellungskraft, um Innovationen voranzutreiben. „Stellen Sie sich ein modernes Haus als Pendant zum Elektroauto Tesla vor - das Haus als 'Wärme-Tesla', gesteuert durch KI,“ so Vogl. Er nannte ein weiteres Beispiel: „Man denke an das Bürogebäude 2226 in Lustenau, welches ohne Heizung auskommt - ein Spezialfall, aber das Prinzip kann weiterentwickelt werden. Der Dreh- und Angelpunkt liegt in der Energieeffizienz durch KI-Steuerung und Automatisierung. Häuser sollen und werden künftig selbstständig denken und auf Einflüsse automatisch reagieren können.“ Der Klimaexperte ist sich sicher: damit das Rad nicht immer neu erfunden werden muss, braucht es Modelle und Systeme für Klimaneutralität 'vom Band' in Anlehnung an die Industrialisierung. Als ausbaufähiges Modell thematisierte Vogl auch die zunehmende Anzahl an Energiegemeinschaften.