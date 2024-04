Knauf Millioneninvestition in neue Spachtelmassenfertigung

Trotz Krise in der Baubranche investiert der Spezialist für Trockenbausysteme Knauf kräftig in seinen Standort in Weißenbach bei Liezen. Eine um sechs Millionen Euro errichtete neue Produktionslinie für die Herstellung von pastösen Spachtelmassen konnte kürzlich in Betrieb genommen werden.