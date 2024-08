Landeshauptmann Christopher Drexler besuchte Knauf

Auf dem Programm stand eine ausgiebige Werksbesichtigung inklusive der neuen Produktionslinie für die Herstellung von pastösen Spachtelmassen. In diese Anlage hat Knauf rund sechs Millionen Euro investiert und im Frühjahr 2024 in Betrieb genommen. Großes Interesse weckte auch die werkseigene Photovoltaikanlage, die bei einschichtigem Betrieb den kompletten Energiebedarf abdeckt. Knauf steht synonym für Gips und so ließe es sich der Landeshauptmann nicht nehmen, nach der Betriebsbesichtigung mit Kindern Gipsformen zu gießen, was bei den Kleinen zweifellos einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Knauf in Weißenbach bei Liezen habe in den letzten 50 Jahren wirklich einen unglaublichen Lauf genommen, betonte der Landeshauptmann die große Bedeutung des Unternehmens für die Region.