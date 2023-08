Architektur für alle

Die Weitergabe von Wissen war ein zentrales Anliegen von Anna Heringer ebenso wie die Sichtbarmachung von Behinderungen, die in Bangladesch heute immer noch als Strafe oder als schlechtes Karma aus einem früheren Leben betrachtet werden. Die Einbindung von Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen, die in Ermangelung vorhandener Therapie- und Betreuungsplätzen auf sich allein gestellt wären, ist deshalb ein fundamentales Element des gesamten Projekts. Zum geplanten Therapiezentrum gesellte sich schließlich die Idee, ein Atelier für Schneiderinnen einzurichten, was ein weiteres Geschoß notwendig machte. Anna Heringer, die damit ein wirksames Mittel gegen die Stadt-Land-Wanderung und gleichzeitig für Frauen eine Möglichkeit, im eigenen Dorf einen Arbeitsplatz zu finden, geschaffen hat, betreut die neue Einrichtung persönlich mit: „Das Konzept war, den Menschen mit Behinderungen nicht nur eine therapeutische Behandlung zu ermöglichen, sondern ihnen auch die Möglichkeit zu geben, in diesem Gebäude zu lernen und zu arbeiten und sich in der Gemeinschaft zu engagieren. Jeder will gebraucht werden.“

Die Strategie all dieser Projekte von Anna Heringer – ganz gleich, ob im europäischen, asiatischen oder afrikanischen Kontext – ist die Kombination aus der Verwendung lokaler Materialien und lokaler Energiequellen einschließlich Handarbeit mit globalem Know-how. Dass es ihr der Lehm besonders angetan hat, liegt wohl auch daran, dass er das von Menschen Gemachte verkörpert und deshalb auch so einzigartig ist. Dieses soziale und nachhaltige Engagement wurde 2021 mit dem Philippe Rotthier European Prize for Architecture ausgezeichnet.