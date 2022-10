Mehr Sicherheit für Ganzglasduschen

Wesentliche Erleichterung bei Planung und Montage

Um auch die Planung zu erleichtern, wurden die neuen Systeme an die Anforderungen von Hebe-Senk Beschlägen angepasst. So müssen für diese Bänder mit bis zu 6 mm Hub keine speziellen Adapter/Glasanschlüsse mehr berücksichtigt werden.Auch ist nur mehr ein Inbus-Schlüssel für die Montage der Anschlussteile an den Stabilisationsstangen notwendig.

So wird der geringe Mehrpreis für ein sicheres Produkt "Made in Germany" durch die deutlich vereinfachte und effizientere Montage schnell kompensiert.