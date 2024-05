Nachhaltigkeits-Check im ­Gebäudebestand

SHK-Handwerker installieren neue Wärmepumpen und Photovoltaik-Anlagen, sorgen für energieeffiziente Heiz- und Lüftungssysteme, dämmen Dächer, Wände und Fassaden oder installieren Elektroladesäulen in Wohnanlagen. Experten schätzen, dass allein in den EU-Mitgliedsstaaten bis zum Jahr 2033 mehr als drei Millionen Wohngebäude pro Jahr energetisch saniert werden müssten, wenn ein klimaneutraler Gebäudebestand („Zero Energy Building-Standard“) bis zum Jahr 2050 erreicht werden soll. Zusätzliches Fachwissen wird vom SHK-Personal künftig auch in den Bereichen Gebäudeautomatisierung, Energiemanagement und Sektorkopplung zwischen Wärme und E-Mobilität verlangt – drei weitere Stellschrauben, um die Haus- und Gebäudetechnik zukunftssicher und resilient auszurichten sowie neue Potenziale für ausführende Unternehmen und Zuliefererindustrie zu erschließen.

Forschen für das Handwerk

Nicht ohne Grund gehören moderne Wärmepumpensysteme derzeit zu den beliebtesten Technologien in puncto energieeffizienter und regenerativer Wärmeversorgung. Die Geräte eignen sich sowohl für den Neubau als auch für eine energetische Sanierung, da sie die Umweltwärme aus Luft, Grundwasser oder dem Erdreich für die Beheizung von Gebäuden nutzen. Je nach Gerätetyp bieten Wärmepumpen zudem die Möglichkeit zur Raumkühlung und Bereitstellung von Warmwasser. Aufgrund der hohen Kundennachfrage und großzügigen Förderungen – der Staat übernimmt inzwischen bis zu 70 % der Investitionskosten – startete am 1. Oktober 2023 in Deutschland ein auf drei Jahre angelegtes Forschungsprojekt zur Optimierung handwerklicher Umrüstprozesse.