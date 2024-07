Photovoltaik-Montage: Wer darf was am Dach?

Nebenrecht bedeutet einen gewissen prozentuellen Anteil des Auftrags?

Irene Novak-Hodnik: Richtig. Und genau das ist der Zweck dieses Merkblatts. Es geht darum, herauszufinden, was in meinem Kernrecht liegt, um dann beurteilen zu können, wie viel ich noch für das Nebenrecht "übrig habe". In andere reglementierte Gewerbe darf ich laut Gewerbeordnung nur auftragsbezogen zu maximal 15 Prozent "hineinarbeiten", 85 Prozent müssen also aus meinem eigenen Kernrecht kommen. Eine weitere Einschränkung von Nebenrechten ist, dass man bei gefährlichen Tätigkeiten, hier zum Beispiel alles Elektrotechnische, aber auch alles, was in die Dachhaut eingreift, was Statik betrifft etc., als Unternehmer eine entsprechend ausgebildete Fachkraft beschäftigen muss. Das muss jemand sein, der eine Ausbildung oder langjährige Erfahrung auf einem Niveau nachweisen kann, das in etwa einer Lehrabschlussprüfung oder mehr entspricht.