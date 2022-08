Wie groß ist Ihrer Meinung nach das Potenzial, mit Photovoltaik Häuser, Städte, Staaten, vielleicht Kontinente klimafit zu bekommen?

Vera Immitzer: Das Potenzial über PV-Anlagen auf unsere Gebäude, klimafitte Städte und Staaten zu bekommen, ist sehr groß. Denn das wirklich Faszinierende und zugleich Wertvolle an der Sonnenstromerzeugung ist deren vielfältige Einsatzmöglichkeit. Jede, der Sonne (halbwegs) zugeneigte Fläche kann für die Stromproduktion aktiviert werden. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nacht ist jedoch, dass es in der Praxis verschiedenste Gründe gibt, warum die Gebäude alleine dann doch bei Weitem nicht ausreichen werden, um unsere Kontinente klimafit zu machen.

Wenn Sie sagen, dass die Gebäude alleine nicht ausreichen um unsere Welt klimafit zu machen, welche weiteren Möglichkeiten der Sonnenstromproduktion kennen Sie noch?

Wir sind mittlerweile in der Lage – sowohl technisch als auch wirtschaftlich – die PV-Module auf und in beinahe jede Fläche zu integrieren. Jegliche Art von bebauter Infrastruktur, Überdachungen von Parkplätzen oder Bahnsteigen, Bestückung von Lärmschutzwänden und Kombinationen mit der Landwirtschaft werden bereits genutzt. Selbst vor der Anbringung auf Wasserflächen schrecken wir nicht zurück. Der Fantasie sind beinahe keine Grenzen mehr gesetzt. Diese Vielfältigkeit hilft uns sehr, denn es gibt großen Nachholbedarf.

Bisher ließen hohe Investitionskosten eher zögern, sich für eine PV-Anlage zu entscheiden. Gibt es Anzeichen, dass sich diese Form der Energiegewinnung für eine breitere Bevölkerungsschicht erschließen könnte?

In den vergangenen Jahren hatten wir immer wieder Aufs und Abs, die vor allem durch verfügbare oder eben nicht mehr verfügbare Förderungen getrieben war. Auch waren die Kosten vor zehn Jahren noch fast doppelt so hoch wie jetzt, weswegen tatsächlich nur ein geringer Teil der Bevölkerung eine PV-Anlage sein Eigen nennen konnte. Neben den gesunkenen Investitionskosten und den erstmals über Jahre hinweg stabilen Förderbedingungen und natürlich auch den äußeren Umständen geschuldet, überlegen mittlerweile sehr viele Personen die Stromerzeugung selber in die Hand zu nehmen.

Staatliche Förderungen bringen neuen Schwung in die Branche, die Nachfrage steigt. Kann diese in Anbetracht der aktuellen Situation bedient werden?

Es sind sowohl staatliche Förderungen, aber vor allem auch die steigenden Stromkosten und das steigende Klima-sowie Unabhängigkeitsbewusstsein der Menschen, die einen regelrechten Nachfrageboom auslösen. Unsere PV-Unternehmen geben ihr Bestes, um die Nachfrage der Privatpersonen und Unternehmen zu decken. Die gestiegene Nachfrage in Verbindung mit verschobenen Rohstoff- und Lieferketten und der Personalmangel führen jedoch dazu, dass Projekte teilweise erst im nächsten Jahr umgesetzt werden können. Hier brauchen wir nun leider alle Geduld.