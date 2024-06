SHK High-Tech für Linzer Wahrzeichen

Das Gebäude-Ensemble Quadrill in der Tabakfabrik Linz zählt zu den spannendsten städtebaulichen Projekten, die zurzeit in Österreichs Landeshauptstädten entstehen.

Auf einer Grundfläche von über 10.000 m² entstehen attraktive Wohneinheiten in unterschiedlichen Größen, vorwiegend Micro-Apartments und Kleinwohnungen, hochwertige Büroräume und moderne Handels- und Gastroflächen. Namensgeber für das vierteilige Ensemble ist der 109 m hohe Quadrill Tower, er wird skylineprägend und Österreichs höchstes Büro- und Hotelgebäude außerhalb von Wien. Das Rooftoprestaurant und die Skybar versprechen eine fantastische Aussicht über die ganze Stadt. Darunter entstehen auf insgesamt 15 Etagen – vom zehnten bis zum 25. Obergeschoss – neue Büroflächen. Das architektonische Konzept ermöglicht die Umsetzung aller Bürotypen mit Flexibilität in der Gestaltung und vor allem Größe – vom Einzelbüro bis zum Großraumbüro und Open-Space-Varianten in mehreren Stockwerken. In die Etagen eins bis neun zieht das Arcotel ein. Es empfängt die Gäste in einer zweigeschossigen, hybrid genutzten Lobby Im Erdgeschoss und bietet 189 moderne Hotelzimmer und flexibel nutzbare Seminarräume.

Der Wirtschaftsstandort Tabakfabrik, an dem schon jetzt über 250 Start-ups und Unternehmen – vorwiegend aus dem kreativen Bereich und der Digitalisierung – ansässig sind, soll durch das Quadrill zusätzlich an Bedeutung gewinnen. Durch den Ausbau soll in der Tabakfabrik Linz Raum für 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.

Ke Kelit versorgt das Gebäudeensemble mit der benötigten Sanitär-, Heiz- und Kühltechnik. Neben der Sanitärverrohrung mit Steelfix Edelstahl und dem von Hand biegbaren und somit leicht zu verarbeitenden ­Edelstahlrohrsystem Steelox kommen die ressourcenschonenden Niedertemperatursysteme ­Climatefix zum Einsatz. Im Quadrill werden die Rohre direkt, oberflächennah in die Betondecken integriert. Diese Systeme zum Heizen und Kühlen sind optimal mit alternativen Energiequellen, wie Wärmepumpen oder Fernwärme bzw. Fernkälte kompatibel und somit sehr nachhaltig und effizient.

Deckensysteme zum Heizen und Kühlen

Mit den wassergeführten Climatefix-Syste­men von Ke Kelit wird Heizen und ­Kühlen über die Decke ermöglicht, der Energiebedarf deutlich gesenkt. Durch geringe Über- und Untertemperaturen im Wasser­vorlauf erreichen Wärmeerzeuger einen besonders hohen Wirkungsgrad. Und beim Luftwechsel geht weniger Energie verloren, weil aufgrund der Wärmestrahlung mehr Energie in den Hüllflächen gespeichert ist. Diese Deckensysteme sind durch ihre hohe Energieeffizienz und die lange Lebenserwartung äußerst nachhaltig. Ihre niedrigen Systemtemperaturen sind ideal für den Einsatz regenerativer Energien. Das Heizen und Kühlen erfolgt nach dem Strahlungsprinzip, das heißt, die reine Wärme-, beziehungsweise Kühlstrahlung der Climatefix-Systeme verwandelt jede Oberfläche des Raumes in eine sanft temperierte Fläche.