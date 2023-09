Solar-Carports Parkplätze werden solare Kraftwerke

Der Schweizer Solarhersteller Megasol verwandelt Parkflächen mit dem Schnellmontage-System "Nicer X" in Solar-Carports. Nicht nur in der Schweiz, auch in den Nachbarländern ist das Interesse groß.