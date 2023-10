Der österreichische Technologie- und Baukonzern Strabag investiert in die Entwicklung und Produktion nachhaltiger und günstiger Energiespeicherlösungen: Er beteiligt sich mit 100 Millionen Euro am deutschen Batteriespeicherhersteller CMBlu Energy. Die Strabag plant, die Entwicklung konkreter Großspeicherprojekte durch Bau- und Infrastrukturunterstützung schneller und einfacher zu realisieren. Beide Unternehmen haben sich das Ziel gesetzt, der Energiewende durch ihre komplementäre Verbindung deutlich mehr Auftrieb zu verleihen. Hintergrund ist die strategische Entscheidung, die beste Speichertechnologie mit dem besten Bau- und Infrastruktur-Know-how zu verbinden. Damit eröffnet sich die greifbare Chance für Industrieunternehmen, kommunale Energieversorger und Netzbetreiber, in den kommenden Jahren große „Lagerhäuser für Strom“ mit organischen SolidFlow-Batterien zu errichten und somit erneuerbare Energien noch flexibler nutzen zu können.