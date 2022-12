Hohe Baukosten, steigende Energiepreise, Inflation und Zinsschritte sind Themen, die in den letzten Monaten in jeder Branche heiß diskutiert wurden. Zuversichtliche und vielversprechende Prognosen für 2023 gibt es nur wenige. Insbesondere in der Immobilienwirtschaft herrscht ein sehr verhaltener Optimismus. "Ein Sommer der Unsicherheiten ist in einen Herbst mit negativeren Prognosen übergegangen“, so Marius Richter von Pricewaterhouse Coopers (PwC). Immobilienfachleute sehen die größten Herausforderungen in der Inflation genauso wie in Zinsbewegungen. Als eine Folge von diesen Entwicklungen sinkt das Vertrauen in die Branche. Außerdem sind die Rentabilitätserwartungen auf ein niedriges Niveau gesunken.

Diese Erkenntnisse gehen aus dem Emerging Trends in Real Estate Europe 2023 Report vom ­Beratungsunternehmen PwC, der in Kooperation mit dem Urban Land Institute erstellt wurde, hervor. Basierend auf Stimmen von über 1.000 Immobilienfachleuten aus Europa – einschließlich Investor*innen, Bauträger*innen, Kreditgeber*innen und Berater*innen –, wurde eine Studie hinsichtlich der Entwicklung der Branche im Jahr 2023 erstellt.