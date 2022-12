Um die Energiekosten grundsätzlich niedrig zu halten und eine optimale Wärmedämmung zu erzielen, wurden im gesamten Gebäude "Solarlux" Sonnenschutzgläser von Isolar verbaut. Diese sorgen für ein behagliches Raumklima zu jeder Jahreszeit. Das Risiko sommerlicher Überhitzung wird wesentlich reduziert, und in den Wintermonaten kann Energie gewonnen werden in dem die dämmende Low-E-Beschichtungen den Wärmeverlust drastisch reduzieren.

Die Anforderungen an die Wärmedämmung und den Sonnenschutz sowie an die Ästhetik waren aber nicht die Einzigen, die die Gläser zu erfüllen hatten. "Durch die unmittelbare Nähe zu den beiden Autobahnen A 4 und A 23 musste das Glas besondere Schallschutzkriterien erfüllen", erklärt Hannes Spiss, Geschäftsführer der Isolar Glas Beratung. Auch die bauplastischen Ausformulierungen in Form der bis zu 15 Meter tiefen Auskragungen seien eine große Herausforderung für alle beteiligten Bauunternehmen gewesen. "Und nicht zuletzt stellte uns die große Menge an Isolierglas für die Fassaden vor logistische Herausforderungen", so der Glasexperte weiter. Immerhin sind in Summe 4.000 Quadratmeter "Solarlux" Sonnenschutzgläser an den Fassaden der TrIIIple-Türme verbaut worden.

(bt)