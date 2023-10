Angefangen hat alles vor mehr als 20 Jahren am Bauhof in niederösterreichischen Guntramsdorf. Damals fand die erste Vöbu Fachausstellung (Vorgänger der Vöbu Fair) der Vereinigung Österreichischer Bohr-, Brunnenbau- und Spezialtiefbauunternehmungen statt. Was damals, im Jahr 2001 mit 17 Ausstellern begann hat sich zum Event-Highlight der heimischen Spezialtiefbaubranche entwickelt: Für die kommende Vöbu Fair am 1. Und 2. Februar 2024 erwartet Vöbu-Geschäftsführer Thomas Pirkner 68 Aussteller im Wiener Messe Congress Center.

Auf der Vöbu Fair ist praktisch jeder vertreten, der in der Branche einen Namen hat – von A und B wie Accelor Mittal und Bauer Spezialtiefbau über K und I wie Keller Grundbau und I+R Spezialtiefbau bis P wie Porr und Z wie Züblin Spezialtiefbau. Mit einem eigenen gemeinsamen „Stand der Brunnenmeister“ sind die österreichischen Brunnenbauer präsent. Und auch wichtige Kunden wie die ÖBB und die Wiener Linien sowie Lieferanten wie die Pumpenbauer Well Pumps und Calpeder – beide zum ersten Mal – nutzten die Gelegenheit, sich zu präsentieren.