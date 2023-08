Wasserstoff im Feldtest

Die grüne Baustelle – davon träumen mittlerweile Gesetzgeber, Bauherren wie auch Bauunternehmen. Photovoltaikanlagen auf Baucontainern, Windräder an Kranen – Emissionsfreiheit lässt sich am Bau auf vielen Wegen erreichen. Eine weitere Möglichkeit ist Wasserstoff. Zwar nicht zwingend der Weisheit letzter Schluss, wird diese Technologie von vielen Experten als zukunftsträchtige Zwischenlösung auf dem Weg zur CO₂-Neutralität erachtet. In den Niederlanden unterzog Energielösungsanbieter Bredenoord deshalb sein mobiles Wasserstoffaggregat Hydrogen Power einem Praxistest unter realen Bedingungen.

Möglichst klimaneutral zu arbeiten war die ­Vorgabe beim Projekt „InnovA8“, dem Ausbau der niederländischen Autobahn A58 zwischen ­Eindhoven und Tilburg. Das hiesige Bauunternehmen Volker-Wessels verfolgt schon seit einiger Zeit das Ziel, emissionsfrei zu bauen, und auch der Auftraggeber, das niederländische Ministerium für In­fra­struktur und Wasserwirtschaft, will bis 2030 klima­neutral arbeiten. Dazu gehört unter anderem emissionsfreier mobiler Strom – die Wahl fiel auf das Hydrogen-Power­-System von Bredenoord.

„Über die Arbeit mit Wasserstoff in Brennstoffzellen wird im Bausektor zwar gelegentlich nach­gedacht, aber die Realisierbarkeit war noch nicht ausreichend erprobt. Bredenoord arbeitet bereits seit 2009 mit Wasserstofftechnologie und brachte entsprechend viel Expertise mit“, erklärt Thomas van Riet von Volker-Wessels. Zudem verfüge das System von Bredenoord über eine höhere Kapazität als herkömmliche Lösungen, so der Spezialist für Energielösungen.