Über allem steht natürlich die Abmilderung der Klimakrise. Eigentlich spricht man ja gar nicht mehr vom 1,5-Grad-Ziel, sondern davon, dass jedes Zehntelgrad zählt. Sie haben viel über die Rolle der Bauwirtschaft und die notwendige Transformation gearbeitet. Wo stehen wir denn aktuell bei dieser Transformation?

Wir sind nicht sehr weit gekommen. Dabei muss man unterscheiden: Die Bauwirtschaft, sowohl Wissenschaft als auch Industrie, hat eine Reihe von Methoden entwickelt, um nachhaltiger zu bauen. Im Bereich der Gebäude geht es darum, mit weniger Material zu arbeiten, geringere Emissionen in der Herstellung und Nutzung zu verursachen, immer mehr Rezyklate zu verwenden und recyclinggerecht zu bauen. Die Technologien sind da, aber sie werden nicht angewendet. Das ist kein technisches, sondern ein soziales Problem. Die Menschen erkennen die Bedrohung, handeln aber nicht entsprechend.

Kann man den dramatischen Ereignissen wie Hochwasser und Waldbränden etwas Positives abgewinnen, weil dadurch vielleicht entschlossener gehandelt wird? Oder geht sich die Rechnung nicht aus, wenn man die verbleibende Zeit betrachtet?

Das Problem ist, dass die Menschen nicht instinktbasiert, sondern hauptsächlich intellektbasiert handeln. Es gibt keine größeren Menschengruppen als 100.000, die ohne Anführer gemeinschaftlich handeln können. Bei Ameisen oder Fischen funktioniert das. Diese intellektuelle Handlungsweise hat das Individuum als selbstständigen Bürger hervorgebracht, der glaubt, die Welt verstehen zu können. Aber wir brauchen eine leitende Gruppe, weil die politische Kaste—und ich meine das nicht negativ—überfordert ist. Der Papst hat in seiner Enzyklika Laudato si' gesagt, wir brauchen eine Bewegung von unten. Die Menschen selbst müssen begreifen, dass sie gemeinsam handeln müssen, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Es ist fast unerträglich, das mit anzusehen. Aber diese Regierenden werden ja auch bottom-up gewählt, in vielen Ländern zumindest. Aktuell hat man den Eindruck, dass Parteien Zulauf finden, die Maßnahmen gegen den Klimawandel versprechen abzumildern oder wirtschaftsverträglicher zu gestalten. Gerade in Krisenzeiten hören manche das gerne. Auch in der Bauwirtschaft hört man oft: "Man müsse doch mit gesundem Menschenverstand darauf achten, aktiv zu bauen, um die Krise zu überwinden." Wie lässt sich dieses Dilemma Ihrer Meinung nach auflösen?

Es ist schon so, dass die Gesetzgebung im Bereich Bauen, Energieeffizienz und Fördermaßnahmen in Deutschland konfus ist. Kein Mensch blickt mehr durch. Man glaubt, mit einer Verfeinerung der Gesetze und zusätzlichen Paragraphen für jede Minderheitengruppe alles regeln zu können, aber am Ende versteht es keiner mehr. Wir müssen zurück zu den wesentlichen Überschriften. Zum Beispiel: Wir haben kein Energieproblem, sondern ein Problem mit den Energieträgern. Die Sonne liefert uns 10.000 Mal mehr Energie als wir brauchen, zusätzlich haben wir Wind, Wellen und Geothermie. Das Problem sind die Energieträger, die wir in der Vergangenheit genutzt haben: Steinkohle, Erdöl, Gas. Wenn wir auf erneuerbare Energien umstellen, dann lösen sich viele Probleme. Aber dafür brauchen wir eine klare Strategie und ein gemeinsames Handeln.