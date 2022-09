"Sonne am Haus" – das Konzept

Ab sofort können auch österreichische Fachbetriebe die Vorteile einer Handelspartnerschaft nutzen. Die neue Website sonne-am-haus.at bietet Inspiration, Information und Service. Sie gliedert sich in vier Rubriken:

Informationen zu Aluminiumprofilsystemen mit inspirierenden Objektbeispielen

3D-Konfigurator für die Planung des Anbaus

Postleitzahl-Suche

Integrierter Webauftritt des Fachbetriebs mit Kontaktmöglichkeiten

Fachbetriebe profitieren vor allem vom integrierten Webauftritt der Kooperation: Eine eigene Landing-Page fördert Bekanntheit und Image. Plant ein zukünftiger Bauherr seinen Winter- oder Sommergarten über den 3D-Konfigurator, unterstützt ihn das Portal im nächsten Schritt bei der Suche nach dem professionellen Fachbetrieb. Über eine einfache Postleitzahlsuche findet er verschiedene Vorschläge für spezialisierte Handwerker*innen in seiner Nähe. Damit erhalten Verarbeiter*innen und Händler*innen auf direktem Weg qualifizierte Anfragen, was Zeit und Kosten spart.

Zudem steht Partner*innen in einer Mediadatenbank umfangreiches Material für ein komfortables Marketing zur Verfügung. Gute Einkaufsbedingungen, Ansprechpartner*innen zur persönlichen Beratung sowie ein Zugang zu Netzwerk und Brancheninformationen runden das Konzept ab.

(bt)