Das Unternehmen Rototilt, das sich auf Schnellwechsler, Schwenkrotatoren, Anbaugeräte und Steuersysteme spezialisiert hat, möchte auch in Zeiten wie diesen keine Abstriche in Kauf nehmen. "Wie bei allen Volumenherstellern stellt die Verfügbarkeit von Material in hoher Qualität und zum richtigen Zeitpunkt ein gravierendes Problem dar", führt Geschäftsführer Wolfgang Vogl die derzeitige Herausforderung aus. Das Unternehmen stelle aber höchste Qualitätsansprüche an sich selbst und, wie Vogl nicht müde wird zu betonen, Qualität gehe vor Produk­tionsmaximierung.

Beim Thema Kompatibilität hingegen kommt es dem Geschäftsführer so vor, als würden Qualitäts- oder Sicherheitsaspekte mitunter als Argument vorgeschoben, um die eigene Marktstellung zu verfestigen. Um dem etwas entgegenzusetzen, ist Rototilt Gründungsmitglied der OpenS-Allianz. "Bei OpenS handelt es sich um eine Non-Profit-Organisation, deren Zielsetzung es ist, Kompatibilität zwischen vollhydraulischen Wechselsystemen, basierend auf dem skandinavischen S-Standard, verschiedener Hersteller herzustellen und somit dem Anwender wieder eine freie Lieferantenwahl zu ermöglichen." Im Bereich der Schwenkrotatoren berichtet Vogl von einem Trend zu hochwertigen Steuersystemen, insbesondere mit einer partiellen oder völligen Integration in die Trägermaschinen. Aus dem Hause Rototilt sind vor allem die vollhydraulischen Schnellwechsler QuickChange inklusive serienmäßiger Sicherheit durch SecureLock derzeit sehr gefragt. Ebenso Schwenkrotatoren im Festanbau oder Sandwich, auch diese mit QuickChange ausgerüstet.