Bagger: Neuheiten im Miniformat

Hyundai: Komplette Überarbeitung der A-Serie

Hyundai Construction Equipment überarbeitet gerade sein gesamtes Sortiment an Minibaggern. Im Zentrum steht die Einführung einer Reihe mit Betriebsgewichten von 1,7 bis 5,5 Tonnen mit Motoren der EU-Abgasstufe V. Bei der Bauma wird man die neuen Features dieser Serie A in Augenschein nehmen können. Sämtliche Modelle sind serienmäßig mit einer Proportionalsteuerung per ­Joystick ausgestattet und verfügen über Sicherheits­ventile an Ausleger-, Löffelstiel- und Planierschildzylindern. Bei den Maschinen ab 3,5 Tonnen sind die Kabinen für erleichterten Servicezugang kippbar. Die größten Modelle verfügen über ein neues Hydrauliksystem mit Load-Sensing-Technologie sowie einer variablen Verstellpumpe. Insgesamt acht neue Modelle präsentieren sich damit in Hyundais überarbeiteter Minibagger-Reihe, drei davon konnten bereits den Red Dot Design Award für sich einheimsen.